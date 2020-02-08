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اقتصاد

التموين تواصل استقبال أرقام المحمول عبر موقع دعم مصر

السبت 08/فبراير/2020 - 05:15 ص
وزير التموين
وزير التموين
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محمد صبيح
تهيب وزارة التموين في بيان بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.

ويتم الضغط على خانة "سجل موبايلك" على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، ويتم إدخال الرقم القومي، ورقم البطاقة التموينية، ثم إدخال رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.

يأتي ذلك في إطار في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية. وتهيب وزارة التموين في بيان بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية التي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر.
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