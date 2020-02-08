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تعليم

بعد تفقد وزير التعليم العالي لجامعة الدلتا.. تعرف على التخصصات بها والدرجات العلمية

السبت 08/فبراير/2020 - 05:00 ص
الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أجرى وزير التعليم العالي زيارة إلى مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا حيث تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، منشآت جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا وتابع استعداداتها لاستئناف الدراسة يوم السبت القادم، وذلك بحضور د. علوي الخولي القائم بعمل رئيس الجامعة.

وتعد جامعة الدلتا التكنولوجية واحدة من ثلات جامعات تكنولوجية تم افتتاحها لأول مرة فى مصر بداية العام الدراسي الحالي، كمرحلة أولى من أصل 8 جامعات تكنولوجية جديدة.

كما أن التخصصات المتاحة بالكليات التكنولوجية تصل إلى 19 تخصصًا في القطاع الصناعي، و10 تخصصات في " القطاع النوعي، و8 تخصصات في القطاع التجاري، و5 تخصصات في القطاع السياحي".

وتمنح الجامعات التكنولوجية درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى المهني:

1- بكالوريوس التكنولوجيا.
2- الماجستير المهني.
3- الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.

وتستهدف الوزارة من إنشاء هذه الجامعات؛ تطوير التعليم الفني وإعداد كوادر فنية مؤهلة ومدربة تواكب احتياجات سوق العمل.
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