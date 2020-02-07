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أخبار العالم

محمد سعد العبدلي.. من متهم بالقتل إلى أسطورة الكرة السعودية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:58 م
محمد سعد العبدلي
محمد سعد العبدلي
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سعيد العربي
تلقى عشاق كرة القدم السعودية عامة وجماهير النصر خاصة، صدمة قوية بعد وفاة محمد سعد العبدلي، أسطورة الأخضر ، اليوم الجمعة.

وسيطرت حالة من الحزن على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بعد وفاة أسطورة العالمي، الذي قدم الكثير والكثير للكرة السعودية خلال مسيرته الحافلة بالإنجازات، بحسب عاجل.

بدأ سعد العبدلي بطريقة مثيرة للغاية؛ حيث كاد أن يتهم بالقتل ويتم إلقاؤه بالسجن بسبب تسببه في موت أحد حراس المرمى، وذلك أثناء ممارسته لكرة القدم في إحدى الساحات الشعبية بالطائف عام 1967.

سدد عبدلي الكرة في رأس حارس المرمى الذي لقي حتفه في وقتها، حيث انطلق من حوله إلى المستشفى دون أي جدوى؛ ليتم القبض على العبدلي على يد الشرطة.

بعد اتفاق بين أسرة العبدلي وأسرة الحارس المتوفى، خرج العبدلي من السجن ليشرع في كتابة تاريخ جديد وحياة جديدة مليئة بالبطولات.

أصبحت الحادثة لسان حال الجميع، ليكون العبدلي الشخصية الأشهر في ذلك الوقت بعد تداول الصحف المختلفة الحدث الجلل.

حاول النادي الأهلي آنذاك التدخل للتوقيع مع اللاعب صاحب التسديدات الصاروخية، وبالفعل نجح الراقي في الظفر بخدماته؛ ولكن لم يدم استمراره داخل جدران النادي الأهلي كثيرًا.

لم يشعر محمد العبدلي بالراحة في الأهلي، وكان يريد الرحيل، الأمر الذي جعله يتغيب عن التدريبات، كل ذلك تحت أنظار رئيس نادي النصر آنذاك، عبدالرحمن بن سعود.

بعد جهود كبيرة من رئيس العالمي، استطاع التوقيع مع العبدلي، لتكون الصفقة الأبرز في ذلك الوقت وتكون أيضًا من أفضل الصفقات في تاريخ النادي النصراوي على مر التاريخ.

وفي أول مباراة للعبدلي استطاع تسجيل هدفين وصنع الهدف الثالث لزميله المهاجم، وأمام من؟ أمام الهلال الغريم التقليدي للعالمي.

امتدت مسيرة الأسطورة محمد سعد العبدلي لمدة 15 عامًا، ويُعتبر ثاني أفضل مهاجم في تاريخ النصر بعد الأسطورة ماجد عبدالله.

وتمكن من تسجيل أكثر من 300 هدف مع العالمي والمنتخب السعودي الأول.

وقاد العبدلي النصر للتتويج بلقب الدوري 6 مرات، وكأس شهداء فلسطين، وبطولة الشرقية مرتين، وكأس ولي العهد مرتين، وكأس الملك مرة.

كما كان أول هداف للدوري السعودي في نسخته الأولى بعام 1975.

وفي عام 1980، قرر أحد أساطير الكرة السعودية إنهاء مسيرته وذلك بسبب الإصابة التي التعرض لها في أكثر من مكان، لتنتهي مسيرة أحد أفضل لاعبي النصر عبر التاريخ.

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