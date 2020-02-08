مؤتمر التعاون العربى الأفريقى لاتحاد المرشدين السياحيين العرب.. الاثنين

ينظم اتحاد المرشدين السياحيين العرب بالتعاون والتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية المؤتمر السياحى تحت عنوان “مؤتمر التعاون العربى الأفريقى للسياحة والاستثمار” وذلك بفندق جراند تاور بالقاهرة فى الفترة من ١٠ إلى ١١ فبراير القادم.

وأضاف الاتحاد فى بيانه أن برنامج عمل المؤتمر يتناول فرص الأعمال والاستثمار في مصر لاسيما في المدن الجديدة والمزايا والحوافز والتسهيلات المقدمة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار في المشاريع المتنوعة كما يلقي الضوء على فرص الاستثمار في المشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية والمناطق الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والصحة والتعليم.

وأضاف الاتحاد فى بيانه أن برنامج عمل المؤتمر يتناول فرص الأعمال والاستثمار في مصر لاسيما في المدن الجديدة والمزايا والحوافز والتسهيلات المقدمة وآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجدوى الاقتصادية والعائد على الاستثمار في المشاريع المتنوعة كما يلقي الضوء على فرص الاستثمار في المشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية والمناطق الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والترفيه والصحة والتعليم.

وأعلن اتحاد المرشدين السياحيين العرب في بيان له أن المؤتمر سيعقد بمشاركة 400 من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ومن مختلف البلدان العربية في مقدمهم وفد كبير من المملكة العربية السعودية ومن دول خليجية أخرى.

وأعلن اتحاد المرشدين السياحيين العرب في بيان له أن المؤتمر سيعقد بمشاركة 400 من رجال الأعمال والمستثمرين من مصر ومن مختلف البلدان العربية في مقدمهم وفد كبير من المملكة العربية السعودية ومن دول خليجية أخرى.





وأشار المستشار على طه المشرف العام علي المؤتمر - في تصريح له - إلى أهمية المؤتمر باعتباره الأول من نوعه الذي يلقي الضوء بشكل شامل على فرص الاستثمار في جميع المجالات وآليات الاستثمار ومن ضمنها الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك من ناحية التوقيت حيث تتجه أنظار المستثمرين الخليجيين والعرب والدوليين بشكل متصاعد إلى السوق المصرية عموما والمدن الجديدة بشكل خاص للتعرف عن كثب على فرص الاستثمار والأعمال المتاحة والمجدية.

وأضاف الخبير السياحى محمد غريب أن المؤتمر يهدف إلى تجميع أكبر عدد من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية فى الدول العربية والأفريقية لخلق تكتل اقتصادى قادر على المنافسة ضمن التكتلات العالمية من أجل تنمية ونهضة أفريقيا لتكو شاهدًا على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية خلال رئاسه مصر للاتحاد الأفريقى.