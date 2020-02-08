بعد جولة السيسي.. أهالي عزبة الهجانة لـ صدى البلد: لم نتوقع زيارة الرئيس.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس والتي يتم تطويرها بواسطة الشركة الوطنية للطرق واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لعمل محال تجارية ومشروعات صغيرة لرفع المعاناة عن قاطني المنطقة والبالغ تعداد سكانها ما يقرب من ٣ ملايين نسمة.





ورصدت عدسة صدى البلد أهم التطورات بالمنطقة بالاضافة إلى آراء سكان المنطقة حول زيارة الرئيس، الجمعة، وأهم المشاكل الموجودة بالمنطقة.





قال أحمد عبدالدايم أحد شباب منطقة عزبة الهجانة، إن الهجانة كانت مثلها مثل كل المناطق الشعبية في مصر تحتاج إلى مرافق وصرف صحي واهتمام من جانب المسئولين إلى أن أمر الرئيس السيسي بتطوير الطرق واستغلال المناطق المتاحة وعمل محال تجارية لأهل المنطقة وهذا هو المتوقع من الرئيس السيسي لأنه يبحث دائما عن فئة الفقراء والمهمشين في الدولة للعمل على راحتهم.









وأضاف علي سعيد أحد الباعة الجائلين، انه يتوجه بكل الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشركة الوطنية للطرق وجميع رجال الجيش والشرطة على المجهودات الجبارة التي قاموا بها من أجل الارتقاء بالمنطقة والعمل على راحة قاطنيها وإعادة إنشاء البنية التحتية بالمنطقة ورصف الطرق ومعالجة الصرف الصحي، لافتا إلى أن الرئيس فاجأهم بهذه الزيارة التي لم يتوقعوها نهائيا وفي لفتة إنسانية من الرئيس بمساعدته لأم صابر السيدة المسنة ووعدهم بحل مشاكلها.









وأشار عبدالله محمود أحد المشتغلين بالمحال التجارية الجديدة التي تم إنشاؤها أسفل الكوبري إلى أنه لم يتوقع في أي يوم من الأيام أن يرى رئيس الجمهورية وجها لوجه، قائلا: "الرئيس أثبت أنه بالفعل يتجه إلى فئة الفقراء وعامة الشعب بكل قلبه ولكني أطلب من الرئيس طلبا صغيرا كشاب بأن يوفر فرص عمل للشباب البسيط الباحث عن وظيفة تناسب مؤهله الدراسي أو حتى للشباب ذات المؤهل الدراسي البسيط مثل شهادات الدبلوم".





وأردف طارق البواب صاحب محل أدوات كهربائيه ومن قاطني منطقة عزبة الهجانة قائلا إنه ممتن إلى الرئيس السيسي ابن مصر البار على مجهوداته العظيمة من أجل الارتقاء بالشعب المصري والعمل على راحة فئة البسطاء من الشعب ويشكر الرئيس جزيل الشكر على زيارته المفاجئة لعزبة الهجانة وإدخال البهجة والسرور على قلوب قاطنيها البسطاء.



