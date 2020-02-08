محمد الشرنوبي يكشف شخصية ماتيجي يا مليجي الحقيقية.. فيديو

قال الفنان الشاب محمد الشرنوبي، إنه بعد انتهائه من إحدى الحفلات الغنائية مع الممثلة الكبيرة إسعاد يونس تعرف على الموسيقار عمر خيرت ثم بدأ في التفكير في الغناء وعدم الاكتفاء بالتمثيل.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامى «رامى رضوان»،أنه عقب حلقة صاحبة السعادة تم ترشيحه لتقديم حفلة بالأوبرا مع عمر خيرت؛ لافتا إلى أنه كان في منتهى الخوف من رهبة الموقف.





وتحدث الشرنوبي، عن دوره في مسلسل نصيبي وقسمتي «ما تيجي يا مليجي»؛ وتجسيد شخصية مليجي المصاب بشلل دماغي.





وأوضح الشرنوبي، أنه كان يقلد شخصية صديقة المصاب بهذا المرض، مشيرا إلى أن صديقه كان معجب جدا بدوره في المسلسل.