AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الشرنوبي يكشف شخصية ماتيجي يا مليجي الحقيقية.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 06:46 ص
شخصية مليجي
شخصية مليجي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان الشاب محمد الشرنوبي، إنه بعد انتهائه من إحدى الحفلات الغنائية مع الممثلة الكبيرة إسعاد يونس تعرف على الموسيقار عمر خيرت ثم بدأ في التفكير في الغناء وعدم الاكتفاء بالتمثيل. 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامى «رامى رضوان»،أنه عقب حلقة صاحبة السعادة تم ترشيحه لتقديم حفلة بالأوبرا مع عمر خيرت؛ لافتا إلى أنه كان في منتهى الخوف من رهبة الموقف.

وتحدث الشرنوبي، عن دوره في مسلسل نصيبي وقسمتي «ما تيجي يا مليجي»؛ وتجسيد شخصية مليجي المصاب بشلل دماغي.

وأوضح الشرنوبي، أنه كان يقلد شخصية صديقة المصاب بهذا المرض، مشيرا إلى أن صديقه كان معجب جدا بدوره في المسلسل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على علاقة أنغام بـ خطيبة محمد الشرنوبي

اليوم.. تكريم محمد الشرنوبي كأفضل مطرب شاب بالكويت

محمد الشرنوبي يحصل على جائزة الكويت للإبداع 7.. بالفيديو والصور

محمد الشرنوبي يحتفل بالكريسماس مع خطيبته.. شاهد

محمد الشرنوبي يوجه رسالة رومانسية إلى خطيبته راندا رياض في ليلة رأس السنة

في عيد ميلاده.. محمد الشرنوبي في رسالة لجمهوره: انا بسببكم انتم

ترشيحاتنا

حاولت الانتحار.. أسما شريف منير تحدث ضجة على السوشيال ميديا

شاهد... شريف منير بصحبة السقا و محمد رمضان.. صور

إحالة مذيع قناة الزمالك للتحقيق بسبب دفاعه عن الأهلي

قرار عاجل من بريزنتيشن بشأن لاعب الزمالك المصاب بالسرطان

40 سنة شقيانة والدنيا ابتسمت لها.. صدى البلد في بيت أم صابر بعد لقائها الرئيس.. فيديو

بفستان قصير.. زوجة كريم فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصوم الجاف.. امرأة تمتنع عن شرب الماء عامًا كاملًا

بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق

تخطى وفاة الأميرة ديانا.. الأمير هاري يعترف بسبب خضوعه للعلاج النفسي