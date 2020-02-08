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رئيس اللجنة الدولية لعلاج الإدمان: التدخين يعتبر قضية أمن قومي

السبت 08/فبراير/2020 - 04:45 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور وائل صفوت رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التدخين، إن التدخين يعتبر قضية أمن قومي لأن التدخين من أحد العوامل السلبية التى تدمر صحة الانسان.

وأضاف الدكتور وائل صفوت خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد بها نسبة نيكوتين عالية.

وتابع رئيس اللجنة الدولية لعلاج إدمان التدخين، أن السجائر الالكترونية تدخل مصر مهربه وهناك الكثير من الأشخاص كونوا ثروة مهولة بسبب استيرادها لتلك السجائر الالكترونية وبيعها داخل مصر.

وأوضح الدكتور وائل صفوت، أن السجائر الالكترونية غير مقننة فى مصر سواء من وزارة الصحة أو من جهاز حماية المستهلك، مضيفا أن هناك مشروع قدم الى وزارة الصحة لاقامة مصنع للسجائر الالكترونية ولكن وزارة الصحة رفضت ذلك تماما.

وأشار إلى أن، السجائر الالكترونية لم تكن أقل ضرارا من السجائر العادية بشكل قاطع بسبب لان حتى الان لم يتم معرفة أضرارها على صحة الإنسان.
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