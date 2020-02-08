سيدة مسنة لـ السيسي: خدوا حاجتي ومكاني.. والرئيس يقبل رأسها ويأمر بعلاجها

عرضت قناة تن، فيديو لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي التفقدية لمتابعة تطوير عزبة الهجانة.





وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة لتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية وقد قوبل بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة وأثناء مروره تصادف تواجد أحد المواطنات من الباعة الجائلين وأمر بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا امر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.





وقالت السيدة خلال لقائه مع الرئيس:"خدو حاجتى ومكانى أهلا بيك ياريس مصر كلها بتحبك، ليرد عليها الرئيس:" احنا عنينا ليكى " كما قام بتقبيل رأسها.





وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين ولم يقدم لها أي نوع من الخدمات وكانت منتشرة بها العشوائية وتفتقد البنية التحتية.



