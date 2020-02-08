محمد الشرنوبي عن غنائه أمام الرئيس: يا نهار أبيض ببقى مرعوب

قال الفنان الشاب محمد الشرنوبي، إنه غني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 مرات؛ منها في مؤتمر الشباب وافتتاح مسجد الفتاح العليم.





وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامى «رامى رضوان»، أنه يتملكه احساس كبير بالخوف يصل إلى حد الرعب؛ مرددا: « السيد رئيس الجمهورية بيبقي قاعد .. ينهار ابيض معرفش اغلط، ببقي مرعوب».





وأوضح الشرنوبي، أنه في غاية السعادة لمشاركته في العمل الوطني والتمثيل في فيلم الممر؛ موضحا أن دوره كان له أبعاد انسانية كبيرة.





واكد الشرنوبي أن دور المجند الذي جسده كان قريب من شخصية ولم يكن فيه تفاصيل كثيرة مما تسبب في صعوبة تمثل الدور؛ منوها أن كان فخور جدا اثناء مشاهدته الفيلم في العرض الخاص.





وأشار الشرنوبي؛ ان أحد المشاهد التي تم تصويرها لم يعرض في الفيلم وكان يحكي عن فشل قصة الحب التي عاشها في الفيلم، لافتا أن العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة اضافة لان كان شئ في وقته ومنظم.





وتابع الشرنوبي، أنه كان يشعر أنه في معسكر حقيقي عندما يرتدي ملابس القوات المسلحة؛ مرددا:«أنت عسكري مفيش معاك حاجة غير سلاحك وبتنام في اي حتة».