AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمد الشرنوبي عن غنائه أمام الرئيس: يا نهار أبيض ببقى مرعوب

السبت 08/فبراير/2020 - 02:01 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الفنان الشاب محمد الشرنوبي، إنه غني أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي 4 مرات؛ منها في مؤتمر الشباب وافتتاح مسجد الفتاح العليم. 

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامى «رامى رضوان»، أنه يتملكه احساس كبير بالخوف يصل إلى حد الرعب؛ مرددا: « السيد رئيس الجمهورية بيبقي قاعد .. ينهار ابيض معرفش اغلط، ببقي مرعوب».

وأوضح الشرنوبي، أنه في غاية السعادة لمشاركته في العمل الوطني والتمثيل في فيلم الممر؛ موضحا أن دوره كان له أبعاد انسانية كبيرة. 

واكد الشرنوبي أن دور المجند الذي جسده كان قريب من شخصية ولم يكن فيه تفاصيل كثيرة مما تسبب في صعوبة تمثل الدور؛ منوها أن كان فخور جدا اثناء مشاهدته الفيلم في العرض الخاص.

وأشار الشرنوبي؛ ان أحد المشاهد التي تم تصويرها لم يعرض في الفيلم وكان يحكي عن فشل قصة الحب التي عاشها في الفيلم، لافتا أن العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة اضافة لان كان شئ في وقته ومنظم.

وتابع الشرنوبي، أنه كان يشعر أنه في معسكر حقيقي عندما يرتدي ملابس القوات المسلحة؛ مرددا:«أنت عسكري مفيش معاك حاجة غير سلاحك وبتنام في اي حتة». 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عرض الممر .. أحدث ظهور لـ أحمد عز فى مؤسسة شارك البسمة مع أحمد فلوكس| صور

اللواء محيي الدين نوح يحكى تفاصيل لقائه مع أبطال الممر .. ويكشف كواليس وأسرارا عن الفيلم

سارة مجدي تكتب: الدراما كوين فينا وربنا هادينا (الجزء الأول)

اليوم عرض فيلم "الممر" ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم

محمد ممدوح يحكي قصة تعرفه على بقرة: خلتني أحلبها واجيب خيرها

ريهام سعيد تشيد بـ بنات ثانوي: فيلم عظيم

ترشيحاتنا

مدرب الأهلي السابق يهدد عرش حسن شحاتة في تدريب النجم التونسي

الإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا

أخبار البرلمان: روشتة لسداد ديون مصر وتوفير وظائف جديدة.. ومطالب بخفض سن المعاش لـ 60 عامًا في شهادات رد الجميل

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

نهاية مأساوية بسبب التابلت.. طفل يفتدي أخته الرضيعة بحياته بعد اندلاع حريق بمنزلهما

قبل السفر للدوحة.. مرتضى منصور: أنا الأسد.. ومعندناش مشكلة مع شعب قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمى

قطر تنتهك شعائر الله.. شاهد ترديد لبيك اللهم والآذان على صوت الموسيقى

بيلموا النقطة.. رسالة من عروسين تثير سخرية رواد مواقع التواصل.. شاهد