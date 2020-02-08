لاعب الزمالك السابق: إعلام النادي الأهلي السبب وراء رحيلي عن المقاصة





وقال موسى في تصريحات تليفزيونية: "بعد رحيلي عن الزمالك ذهبت لنادي مصر المقاصة، وفي المباراة أمام الزمالك أجلسني إيهاب جلال على دكة البدلاء، ونزلت أرض الملعب قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وبعد نزولي سجل الزمالك هدف التعادل في المباراة لكنه لم يكن خطأي، لأتفاجأ بهجوم شديد ضدي ، واتهمني إعلام النادي الأهلي بالتفويت."





وأضاف موسى:"اتهامي بالتفويت جعل إدارة نادي مصر المقاصة تحقق معي، ورفضت الخضوع للتحقيق في المقاصة ورفضت الغرامة الموقعة ضدي، الإعلام الأهلاوي هو سبب كل ذلك."

أكد صالح موسى، لاعب نادي الزمالك السابق، أن إعلام النادي الأهلي كان السبب الرئيسي عن رحيله عن نادي مصر المقاصة.