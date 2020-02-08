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محافظات

بعد توقف 27 عاما.. محافظ الغربية يكرم أبطال ورموز الرياضة بالمحافظة

السبت 08/فبراير/2020 - 07:52 ص
محافظ الغربية يكرم
محافظ الغربية يكرم أبطال ورموز الرياضة بالمحافظة
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احمد علي
كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ  الرياضيين المتميزين ورموز الرياضة من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة بالمسابقات العالمية والعربية والأفريقية. جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقيمت بمسرح ٢٣ يوليو بالمحلة الكبرى في أول أيام عمله بعد توقفه ٢٧ عام بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ومدير الأمن القومي بالمحلة الكبرى والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وكان من أبرز المكرمين أسرة اللاعب محمد صلاح واللاعب محمد الننى واللاعب أحمد المحمدي والمتميزين في كرة القدم ، بالإضافة إلى عدد من الأبطال ولاعبي نادى 23 يوليو الذين حققوا نجاحات كبيرة في الألعاب الفردية والجماعية في البطولات العالمية والأفريقية والعربية وعلى مستوى الجمهورية. 

بدأت إحتفالية التكريم بالسلام الجمهوري ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم (فقرة الكورال والموسيقى - فقرة فنية لذوى الهمم - فقرة الفنون الشعبية - فقرة العروض الرياضية بعنوان جيش مصر).

وخلال الاحتفالية؛ أكد محافظ الغربية إنه لفخر للجميع التواجد وسط هؤلاء القامات الرياضية الذين رفعوا راية الوطن عالية بين جميع دول العالم في المحافل الرياضية الدولية ، مشيرًا إلى أن الثقافة والرياضة هي إحدى روافد التنمية البشرية للشباب والتي تعمل على محاربة التطرف والأفكار المغلوطة. 

وأختتم الحفل بتكريم محافظ الغربية ونائبه الأبطال واللاعبين الرياضيين المتميزين ورموز الرياضة على مستوى المحافظة بشهادات تقدير ودروع تذكارية.
بعد توقف 27 عاما.. محافظ الغربية يكرم أبطال ورموز الرياضة بالمحافظة
بعد توقف 27 عاما.. محافظ الغربية يكرم أبطال ورموز الرياضة بالمحافظة
بعد توقف 27 عاما.. محافظ الغربية يكرم أبطال ورموز الرياضة بالمحافظة
بعد توقف 27 عاما.. محافظ الغربية يكرم أبطال ورموز الرياضة بالمحافظة
بعد توقف 27 عاما.. محافظ الغربية يكرم أبطال ورموز الرياضة بالمحافظة
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