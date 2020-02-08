التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية بثقافة الأقصر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع الثقافية المختلفة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية" أوضح الدكتور النوبى عبد الراضى أحمد العناصر تشجيع الأعراف الثقافية وتحقيق التوازن بين العمل والحياة والهوية الثقافية بين فعالية البناء المعرفى، كما أقامت مكتبة الدير الثقافية محاضرة بعنوان "اللغة العربية لغتنا وأسم ثقافتنا"، تحدث عبد الحارث أحمد، عن نشأة الشيخ بن باديس وأن اللغة العربية لغتنا وأسم ديننا، ويجب تعليمها وتأصيلها لانها لغة القرأن الكريم.





عقدت مكتبة الضبعية محاضرة بعنوان" دور الحرف التقليدية فى تنمية المجتمع" تحدث فيها سيد صدقى عن أنواع الحرف وأن الأشغال اليدوية مربحة ومنها "صناعة الفخار، صناعة الصابون، صناعة الجلود، صناعة التحف الخشبية"، وهناك أشغال يدوية بالخيوط ومنها "الكروشية، السجاد اليدوى، التطريز".



