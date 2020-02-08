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أخبار العالم

الأمم المتحدة تكشف أعداد الإرهابيين الأجانب في سوريا والعراق

السبت 08/فبراير/2020 - 02:49 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأممية، فلاديمير فورونكوف، أمس الجمععة أن نحو 27 ألف إرهابي أجنبي يتواجدون حاليا في أراضي سوريا والعراق.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المسئول الأممي قوله: "تنظيم داعش الإرهابي فقد موطئ قدمه في سوريا، وشهد تغيير قيادته بعد مقتل مؤسسه، أبو بكر البغدادي، في أكتوبر الماضي، غير أنه لا يزال يمثل نواة للتهديد الإرهابي عابر الحدود".

وأضاف: "ينبغي علينا أن نكون متيقظين ونقف صفا واحدا في وجه هذا الشر، حيث إن داعش يحاول استعادة قدراته على خوض عمليات كبيرة على نطاق دولي، أما خلايا التنظيم المحلية فهي متمسكة باستراتيجيتها السابقة المتمثلة في سعيها إلى تعزيز وجودها في مناطق الأزمات، مستغلة المشكلات المحلية".

وبحسب فورونكوف، فإن الإرهابيين الأجانب الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق، حيث يتراوح عددهم حاليا من 20 ألف حتى 27 ألف شخص، سيمثلون تهديدا في الآفاق القريبة والمتوسطة والبعيدة.
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