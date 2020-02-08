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توك شو

فيروس الكورونا يهدد شهر عسل محمد الشرنوبي وخطيبته رندا

السبت 08/فبراير/2020 - 01:02 ص
محمد الشرنوبي وخطيبته
محمد الشرنوبي وخطيبته
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عبد الخالق صلاح
غنى الفنان الشاب محمد الشرنوبى، أغنية «ست الحبايب» بمناسبة اقتراب عيد الأم؛ مما جعل والدته تقوم بمداخلة على الهواء لتشكر نجلها على الأغنية. 

وقالت خلال برنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامى «رامى رضوان» «أنت حبيبي؛ و معلش اسفة صوتي ضايع عشان عندي برد»؛ ليرد الشرنوبي قائلا: «كل سنة وانتي طيبة يا أمي».

وادى شرنوبي مجموعة من الاغاني؛ مفيش صاحب بيتصاحب؛ وبحبك يا صاحبي لأحمد سعد.  

وتحدث شرنوبي عن قرب زواجه وإقامة الفرح في الجونة على الشاطئ، معلنا أنه لم يحدد بعد مكان شهر العسل؛ خاصة أن الكورونا انتشرت في آسيا والعالم. 

وأوضح الشرنوبي، أنه في غاية السعادة لمشاركته في العمل الوطني والتمثيل في فيلم الممر؛ موضحا أنه دوره كان له أبعاد انسانية كبيرة. 

واكد الشرنوبي أن دور المجند الذي جسده كان قريب من شخصية ولم يكن فيه تفاصيل كثيرة مما تسبب في صعوبة تمثل الدور؛ منوها أن كان فخور جدا اثناء مشاهدته الفيلم في العرض الخاص.

وأشار الشرنوبي؛ ان أحد المشاهد التي تم تصويرها لم يعرض في الفيلم وكان يحكي عن فشل قصة الحب التي عاشها في الفيلم، لافتا ان العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة اضافة لان كان شئ في وقته ومنظم.

وتابع الشرنوبي، أنه كان يشعر أنه في معسكر حقيقي عندما يرتدي ملابس القوات المسلحة؛ مرددا:«أنت عسكري مفيش معاك حاجة غير سلاحك وبتنام في اي حتة ». 
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