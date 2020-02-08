العراق.. انفجار عنيف يهز محافظة النجف





أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" في بيان عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار عنيف استهدف مركز الرافدين للحور بمحافظة النجف العراقية.





من جانب آخر، نقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر قولها إن "مجهولين يستقلون سيارة سوناتو ألقوا قنبلة على باب المركز ولاذوا بالفرار، إلى جهة مجهولة، دون إصابة أحد من العاملين في المركز".





وأضافت المصادر: "قوة أمنية وصلت إلى المركز، وفتحت تحقيقًا بالحادثة، لمعرفة ملابساتها، فيما أخرجت العاملين منه“، لافتًا إلى أن“إشارات وصلت إلى مدير المركز زيد الطالقاني، بشأن عزم بعض الجهات استهداف المركز، على خلفية تناول الأحداث الراهنة في البلاد".



