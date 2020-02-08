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رياضة

تعرف على حكام مباراتي الزمالك والأهلي فى الدوري

السبت 08/فبراير/2020 - 01:50 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباريات الجولة 17  لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:
السبت 8 فبراير.

الاتحاد وأسوان : خالد الغندور وهاني خيري وشريف عبد الله .. وصبرى ابراهيم حكما رابعا.

اف سى مصر وسموحة: حمادة القلاوى وهانى عبد الفتاح وهشام طلب ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا.

مصر المقاصة والانتاج الحربى: محمود ناصف وسمير جمال ومحمود عامر ..ومحمد سيد بكر حكما رابعا.

الأحد 9 فبراير:

حرس الحدود والجونة: محمد التابعى واحمد توفيق ومحمد السيد .. ومحمود ناجى حكما رابعا.

الاسماعيلى والزمالك: محمود عاشور وتحسين السادات ومحمد محمود لطفى ..وشريف حسن حكما رابعا.

الإثنين 10 فبراير:
طنطا وانبى : ابراهيم محجوب وخالد السيد وعمر فتحى .. ومحمد فاروق حكما رابعا.

وادى دجلة والمصرى: سيد شعبان ومحمد عبد المجيد ومحود رضا ..ومحمد يوسف حكما رابعا.

الاهلى وطلائع الجيش: محمود البنا وعماد العقاد واحمد عبد الغنى ..واحمد صالح حكما رابعا.

الثلاثاء 11 فبراير:
المقاولون وبيراميدز: محمد عادل واحمد نوفل وسامى هلهل.. وعمرو عبد الفتاح حكما رابعا

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