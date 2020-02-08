تعرف على حكام مباراتي الزمالك والأهلي فى الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم اسماء حكام مباريات الجولة 17 لمسابقة الدورى الممتاز على النحو التالى:
السبت 8 فبراير.
الاتحاد وأسوان : خالد الغندور وهاني خيري وشريف عبد الله .. وصبرى ابراهيم حكما رابعا.
اف سى مصر وسموحة: حمادة القلاوى وهانى عبد الفتاح وهشام طلب ..وعبد العزيز السيد حكما رابعا.
مصر المقاصة والانتاج الحربى: محمود ناصف وسمير جمال ومحمود عامر ..ومحمد سيد بكر حكما رابعا.
الأحد 9 فبراير:
حرس الحدود والجونة: محمد التابعى واحمد توفيق ومحمد السيد .. ومحمود ناجى حكما رابعا.
الاسماعيلى والزمالك: محمود عاشور وتحسين السادات ومحمد محمود لطفى ..وشريف حسن حكما رابعا.
الإثنين 10 فبراير:
طنطا وانبى : ابراهيم محجوب وخالد السيد وعمر فتحى .. ومحمد فاروق حكما رابعا.
وادى دجلة والمصرى: سيد شعبان ومحمد عبد المجيد ومحود رضا ..ومحمد يوسف حكما رابعا.
الاهلى وطلائع الجيش: محمود البنا وعماد العقاد واحمد عبد الغنى ..واحمد صالح حكما رابعا.
الثلاثاء 11 فبراير:
المقاولون وبيراميدز: محمد عادل واحمد نوفل وسامى هلهل.. وعمرو عبد الفتاح حكما رابعا