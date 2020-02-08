لأول مرة.. إيران تعرض لقطات مصورة لحطام الطائرة الأمريكية المسيرة.. فيديو

نشر التلفزيون الإيراني لقطات مصورة توثق حطام الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطها الحرس الثوري العام الماضي بعد أن دخلت المجال الجوي الإيراني.





ويظهر في مقطع الفيديو بقايا حطام الطائرة وهي من طراز "إم.كي 4 سي ترايتون"، والتي لأول مرة تظهر بعد إسقاطها في 20 يونيو 2019.





وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن إسقاط الطائرة داخل المجال الجوي الإيراني في 20 يونيو 2019، وهي معلومة نفتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون في بيان وقال إن الطائرة كانت على بعد 17 ميلا من الأجواء الإيرانية عند استهدافها.





ويظهر المذيع في أحد المقطعين وهو يقول "هذا كان مصير الطائرة الأمريكية المسيرة، والتي يبلغ سعرها 200 مليون دولار، والتي يقال إنها لعب دورا استخباراتيا هاما."





والطائرة هي جزء من أسطول طائرات مسيرة حل مكان طائرات U-2 الأميركية للتجسس. وتستطيع "تريتون" التحليق على ارتفاع 56 ألف قدم، وتصل تكلفتها إلى نحو 121 مليون دولار أميركي.





وتشمل مهام "تريتون" الطلعات الاستطلاعية، وأنشطة الاستخبارات والتجسس فوق المحيطات والمناطق الساحلية، وتستطيع التحليق لأكثر من 24 ساعة متواصلة.



