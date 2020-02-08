AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بنى سويف يستجيب لشكوى على موقع التواصل الاجتماعي ..تعرف على التفاصيل

السبت 08/فبراير/2020 - 07:16 ص
شكاوي الأهالي من
شكاوي الأهالي من وجود مصنع نفايات طبية
Advertisements
محمد عبد الحليم

في استجابة فورية لشكوى وردت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بشأن وجود نفايات طبية "سرنجات مستعملة ملوثة " ملقاة بجوار من مستشفى خاص ومركز غسيل كلوى بأحد أحياء مدينة بنى سويف.

علي الفور كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف  ورئيس مدينة بنى سويف وجيه عبد الرازق بسرعة التحرك لمعاينة المكان محل الشكوى للتأكد من الأمر واتخاذ ما يلزم  وإعداد تقرير مصور بنتيجة المعاينة ، مشددا على تنقيذ بعض الإجراءات التي من شأنها عدم تكرار مثل هذه المواقف التى قد تتسبب في ضرر صحي وبيئي.

 إقرا أيضا :

الكشف على 1435 مواطنا بفزارة ببا ضمن قوافل وزارة الصحة في بني سويف

وبناء على ذلك شكل وكيل وزارة الصحة لجنة مكونة من إدارات  العلاج الحر و النفايات والتفتيش الصيدلي للتحرك للمكان محل الشكوى، وتم المرور على المستشفى الخاص الموجودة بالمنطقة وعدد 6 معامل تحاليل طبية بشارع أحمد عرابي وميدان المديرية وجاري التحقيق لمعرفة المتسبب في الواقعة وتم رفع النفايات الطبية ، فضلا عن التنسيق مع الوحدة المحلية لرفع باقي المخلفات وتنظيف المكان.

شارك في الحملة الدكتورة وفاء الحميلي مدير إدارة النفايات والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتور أمير مكرم التفتيش الصيدلي والمراقبون الصحيون بالنفايات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد غلق مستشفى يديرها طلاب.. صحة الفيوم تحذر من العيادات غير المرخصة والمخالفة

بعد إقرار أثريتها.. غلق مركز غسيل كلوي ببني سويف بداخله 135 تمثالا

صحة الفيوم تبلغ شرطة البيئة عن إلقاء نفايات طبية فى الشوارع

مركز طبي للنساء والولادة بالفيوم يلقي النفايات في الطريق العام..صور

غلق مركز للأشعة ببني سويف و10 طبية خاصة وإنذار 3 آخرين في حملة بمركز الفشن

ترشيحاتنا

بريطانيا.. السجن 15 عاما لطبيب اعتدى على 90 سيدة

شاهد... شريف منير بصحبة السقا و محمد رمضان.. صور

موسيماني عن مواجهة الأهلي: أواجه نادي القرن.. والخماسية لن تتكرر

بيلموا النقطة.. رسالة من عروسين تثير سخرية رواد مواقع التواصل.. شاهد

تطورات مفاجئة في حادثة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير

بفستان جريء.. مى عمر تثير الجدل برفقة السقا ومحمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

تعرف على المواصفات الخيالية لـ كمبيوتر تركي آل الشيخ الجديد.. Mac Pro

الصوم الجاف.. امرأة تمتنع عن شرب الماء عامًا كاملًا