محافظ بنى سويف يستجيب لشكوى على موقع التواصل الاجتماعي ..تعرف على التفاصيل

في استجابة فورية لشكوى وردت على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بشأن وجود نفايات طبية "سرنجات مستعملة ملوثة " ملقاة بجوار من مستشفى خاص ومركز غسيل كلوى بأحد أحياء مدينة بنى سويف.

علي الفور كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف كل من وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ورئيس مدينة بنى سويف وجيه عبد الرازق بسرعة التحرك لمعاينة المكان محل الشكوى للتأكد من الأمر واتخاذ ما يلزم وإعداد تقرير مصور بنتيجة المعاينة ، مشددا على تنقيذ بعض الإجراءات التي من شأنها عدم تكرار مثل هذه المواقف التى قد تتسبب في ضرر صحي وبيئي.

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وبناء على ذلك شكل وكيل وزارة الصحة لجنة مكونة من إدارات العلاج الحر و النفايات والتفتيش الصيدلي للتحرك للمكان محل الشكوى، وتم المرور على المستشفى الخاص الموجودة بالمنطقة وعدد 6 معامل تحاليل طبية بشارع أحمد عرابي وميدان المديرية وجاري التحقيق لمعرفة المتسبب في الواقعة وتم رفع النفايات الطبية ، فضلا عن التنسيق مع الوحدة المحلية لرفع باقي المخلفات وتنظيف المكان.

شارك في الحملة الدكتورة وفاء الحميلي مدير إدارة النفايات والدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر والدكتور أمير مكرم التفتيش الصيدلي والمراقبون الصحيون بالنفايات.