AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسامة عرابي: الأهلي أفضل فنيا من الزمالك في الوقت الحالي..فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن الأهلي لن يواجه أزمة أمام صن داونز لأنه يجيد اللعب على الاستحواذ، في المباراة التي ستجمعهما في الجولة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عرابي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " أن الأهلي قادر على التسجيل أمام صنداونز لأنه يدخل المباراة بروح عالية لرد نتيجة الماضية والهزيمة بخماسية.

وأضاف أن هجوم صنداونز يتميز بالسرعة مما يهدد بتشكيل خطورة على الأهلي خلال المباراة وبالأخص على ملعب صندوانز.

وتابع أن أليو ديانج لاعب الأهلي يملك إمكانيات كبيرة لكن مستواه متباين من مباراة لأخرى وسيكون اضافة كبيرة لوسط ملعب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأتم أن الأهلي أعلى فنيا من الزمالك في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأهلي جماعيا أفضل وفريق منظم ويستطيع الفوز حتى وهو بعيد عن مستواه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد جودة: الدوري سهل للأهلي هذا الموسم

هاني حتحوت قبل مبارة الحسم: الأهلي أفضل من الهلال السوادني.. فيديو

أهلي 2004 يفوز على وادي دجلة 6- 0 في بطولة الجمهورية

أسامة عرابي: الأهلي قادر على التأهل رغم صعوبة مواجهة الهلال.. فيديو

من نقرة إلى دحديرة.. كيف تسبب هدف الهلال السوداني في مأزق للأهلي ؟

خالد جلال: الزمالك ليس في حاجة لمدرب أحمال

ترشيحاتنا

نجمة "The Voice" تكشف السبب وراء خلعها للحجاب | شاهد

انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها بالحامدية الشاذلية.. صور

وليد صلاح الدين: فايلر لازم يبطل تأليف في المباريات الكبيرة

سكتة قلبية.. لص يتسبب في وفاة سيدة ثلاثينية أثناء سرقتها

أبو جبل أفضل حارس في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.. تفاصيل

تعرف على حكام مباراتي الزمالك والأهلي فى الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. مى عمر تثير الجدل برفقة السقا ومحمد رمضان

بفستان قصير.. زوجة كريم فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها في عيد ميلادها

الفنانة جواهر تصاب بمرض خطير.. صورة من داخل المستشفى