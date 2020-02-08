أسامة عرابي: الأهلي أفضل فنيا من الزمالك في الوقت الحالي..فيديو

أكد أسامة عرابي نجم الأهلي السابق، أن الأهلي لن يواجه أزمة أمام صن داونز لأنه يجيد اللعب على الاستحواذ، في المباراة التي ستجمعهما في الجولة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا .





وقال عرابي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " أن الأهلي قادر على التسجيل أمام صنداونز لأنه يدخل المباراة بروح عالية لرد نتيجة الماضية والهزيمة بخماسية.





وأضاف أن هجوم صنداونز يتميز بالسرعة مما يهدد بتشكيل خطورة على الأهلي خلال المباراة وبالأخص على ملعب صندوانز.





وتابع أن أليو ديانج لاعب الأهلي يملك إمكانيات كبيرة لكن مستواه متباين من مباراة لأخرى وسيكون اضافة كبيرة لوسط ملعب القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





وأتم أن الأهلي أعلى فنيا من الزمالك في الوقت الحالي، مؤكدا أن الأهلي جماعيا أفضل وفريق منظم ويستطيع الفوز حتى وهو بعيد عن مستواه.