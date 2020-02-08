الآثار تكشف عن سبب تخصيص تذكرة خاصة لـ روف قصر البارون..فيديو

قال الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلي للآثار، إنه سيتم فتح منطقة البانوراما بقصر البارون للزيارة بتذكرة خاصة.





وأضاف الدكتور مصطفى وزيري خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن بذلك العمل سيتم الحفاظ على المكان الأثري وتحديد عدد الأشخاص الذين يريدون الصعود للروف.





وتابع الأمين عام المجلس الأعلي للأثار، أن السبب الرئيسي لتخصيص تذكرة خاصة لـ روف قصر البارون هو أنه لن يتحمل عدد كبير.





وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، ان السلم الخشبي المؤدى الى الروف لا يتحمل أعداد كبيرة، مضيفا أن الآثار تحاول الحفاظ على هذا المكان الأثري بقدر المستطاع.





وأشار إلى أن، قصر البارون يعود للمهندس إدوارد لويش جوزيف الذي ولد في بلجيكا وتم دفنه في مصر بناء على وصيته، مضيفا أنه كان مهندسا ومنحه ملك بلجيكا لقب البارون لمساهمته في الاقتصاد البلجيكي وقابل مهندسا عمل تصميما لرحلة من الشرق إلى الغرب، وأسس بعده أسس شركة وتم بناء القصر في 4 سنوات تم الانتهاء منه 1911.