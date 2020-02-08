أخبار الفن.. محاولة انتحار أسما شريف منير.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. انهيار الفنانة هبة السيسي

أحدثت نور عصام إمام (ابنة شقيق الزعيم عادل إمام)، ضجة كبيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بأحدث صورة نشرتها خلال الساعات الماضية، لفتت بها أنظار متابعيها بجمالها اللافت، مع عدم اعتمادها على الكثير من مساحيق الماكياج إلا القليل منها.





أقيمت مراسم عزاء والدة الفنانة هبة السيسي، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وتقدمت هبة قاعة مسجد الحامدية الشاذلية، لـ تتلقى العزاء في والدتها، اليوم الجمعة 7 فبراير، بعد صلاة المغرب.





نشر النجم أحمد حلمي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تفاعل فيه مع جمهوره ليظهر في البداية يسأل جمهوره عن رأيهم في صوته، ليبدأ بعدها غناء مقطع أغنية «بنت الجيران»، ثم يظهر معه المطرب الشعبي حسن شاكوش، ليفاجئ جمهوره.





وجهت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



