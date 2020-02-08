AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. محاولة انتحار أسما شريف منير.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. انهيار الفنانة هبة السيسي

السبت 08/فبراير/2020 - 01:20 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
Advertisements
سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 

أحدثت نور عصام إمام (ابنة شقيق الزعيم عادل إمام)، ضجة كبيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، بأحدث صورة نشرتها خلال الساعات الماضية، لفتت بها أنظار متابعيها بجمالها اللافت، مع عدم اعتمادها على الكثير من مساحيق الماكياج إلا القليل منها. 

أقيمت مراسم عزاء والدة الفنانة هبة السيسي، التي رحلت عن عالمنا الثلاثاء الماضي، وتقدمت هبة قاعة مسجد الحامدية الشاذلية، لـ تتلقى العزاء في والدتها، اليوم الجمعة 7 فبراير، بعد صلاة المغرب. 

نشر النجم أحمد حلمي، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، تفاعل فيه مع جمهوره ليظهر في البداية يسأل جمهوره عن رأيهم في صوته، ليبدأ بعدها غناء مقطع أغنية «بنت الجيران»، ثم يظهر معه المطرب الشعبي حسن شاكوش، ليفاجئ جمهوره. 

وجهت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

حالة كبيرة من الجدل سادت مواقع التواصل الاجتماعي المخلتفة لا سيما انستجرام، بعد حلقة المذيعة أسما شريف منير مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التوك شو..تسجيل صوتي..عبدالمنعم أبوالفتوح يبايع مرشد الإخوان .. مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

تريند الفن.. شاهد.. احتفال ياسمين صبري بعيد ميلادها و طلقني.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

أخبار الفن..نانسي عجرم ترفع علامة النصر وأحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

ترشيحاتنا

حاجة تفرح | تعليق مرتضى منصور على استعدادات جماهير مصر في الدوحة

بالإنجليزية والفرنسية .. صحف إفريقية كبرى تبرز مقال علاء ثابت عن علاقة مصر بإفريقيا

اخبار الرياضة.. صلاح يستقبل طفله الثاني.. تهديد للاعبي الإسماعيلي.. ورطة أحمد أحمد

أب مصاب بالسرطان يقتل ابنه المراهق.. والسبب مؤلم.. تفاصيل

قطار هايبر لوب يصل السعودية.. ينقل الركاب من الرياض إلى أبو ظبي في 48 دقيقة

لحظة انهيار الفنانة هبة السيسي في عزاء والدتها.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنا الزاهد بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمى

قطر تنتهك شعائر الله.. شاهد ترديد لبيك اللهم والآذان على صوت الموسيقى

بيلموا النقطة.. رسالة من عروسين تثير سخرية رواد مواقع التواصل.. شاهد