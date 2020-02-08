واصلت 4 جامعات مصرية تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي مع مستشفى العريش العام، حيث وصل الى المستشفى 12 من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية بالكشف على المرضى وصرف العلاج أو إجراء العمليات الجراحية لهم مجانا، ويتم تحويل الحالات الصعبة الى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج أو إجراء العمليات الجراحية.





وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن هؤلاء الأطباء في مختلف التخصصات، مشيرا الى أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس من كليات الطب بالجامعات الأربعة في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.