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توك شو

أخبار التوك شو.. فيروس كورونا يهدد شهر عسل محمد الشرنوبي وخطيبته رندا.. خبير اقتصادي: 2030 سيشهد عالما مختلفا تماما.. فريدة الشوباشي تحرج مذيعة إكسترا نيوز على الهواء

السبت 08/فبراير/2020 - 08:03 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:

غنى الفنان الشاب محمد الشرنوبى، أغنية «ست الحبايب» بمناسبة اقتراب عيد الأم؛ مما جعل والدته تقوم بمداخلة على الهواء لتشكر نجلها على الأغنية. 

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه يجلس في اجتماع دوري شهري مع الرئيس السيسي لمناقشة النهوض بالغزل والنسيج، موضحا أنه تم إعداد برنامج لتطوير الأقطان التي يتم استلامها من المزارعين. 

قال المهندس شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن السنوات العشر المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي.

قالت الملحن مصطفى جاد، زوج المطرب كارمن سليمان، إنه لم يدرس الموسيقى ولكنه خريج كلية الآداب قسم التاريخ؛ موضحا أنه اكتشف بالصدفة أنه يجيد التلحين عندما تمكن من تلحين أغنية لأحد اصدقائه. 

وقعت الإعلامية نانسي نور في موقف محرج على الهواء، وذلك عندما وجهت سؤالا إلى الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، قائلة: «لماذا لم تذع قناة الجزيرة المظاهرات التي قام بها العمال في قطر لتأخر رواتبهم؟».

قدم الإعلامى حمدى رزق، حلقة خاصة من نوعها من داخل مصنع سيماف لتصنيع عربات القطارات.

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