دى كابريو يحذر من ارتفاع درجات الحرارة بالقطب الشمالى

يهتم النجم ليوناردو دي كابريو بحماية البيئة والمناخ منذ فترة، وقد حذر خلال صفحته على موقع إنستجرام من الرقم القياسي الجديد الذي شهده القطب الجنوبي، من ارتفاع في درجات الحرارة بمنطقة أنتاركتيكاو وتحديدا فى شبه جزيرة ترينيتي،وبعد أن سجلت أعلى درجة حرارة إذ بلغت القراءة 3 .18 درجة لتتجاوز أعلى رقم تم تسجيله سابقا وهو 5 .17درجة فى

عام 2015.

النجم صاحب جائزة الأوسكار والمرشح بعد ساعات لجائزة أفضل ممثل تحدث مؤخرا عن محاولة إنقاذ حيوان الكوالا فى أستراليا، حيث وجدته إحدى فرق الإنقاذ متسلقا إحدى الأشجار المحترقة، وبمجرد اقترابهم منه لاذ بالفرار.



