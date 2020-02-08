وكيل حارس الزمالك يكشف تفاصيل تلقيه عرضا سعوديا

كشف سيد مرعي وكيل أعمال اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، أن اللعب تلقى عرضا سعوديا خلال فترة الانتقالات السابقة.

وأضاف مرعي في تصريحاته عبر قناة الزمالك ، أن النادي رفض الاستغناء عن الحارس خاصة وأنه احد كباتن الفريق حاليا ، وأصبح من القوام الاساسي في التشكيل ، ووافق على قرار الادارة لمصلحة الفريق.

يذكر أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نشر قائمة أفضل الحراس في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ، وتصدر محمد أبو جبل، القائمة بنسبة تصدى بلغت 90% من التسديدات التي صوبت نحوه، متفوقًا على الأوغندي دينيس أونيانجو حارس مرمى صن داونز الجنوب إفريقي، ومكرم بديري حارس مرمى الترجي التونسي، والذي بلغت نسبة تصدياتهم 86 %، ثم معز بنشريفية حارس مرمى الترجي بنسبة تصديات بلغت 82%.

ويلاقي نادي الزمالك في دور ربع النهائي، نادي الترجي التونسي ، والذي سيلاقيه أيضًا في بطولة كأس السوبر الإفريقي 14 فبراير الجاري.