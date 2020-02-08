مشاكل وأسباب الإصابة بالفشل الكلوى.. والتغذية السليمة

تعتبر الكلى مصفاة الجسم وتخليصه من الفضلات وتنقية الدم ، فهي تقوم بتصفية الدم وافراز الفضلات والتخلص من المواد السامة كاليوريا بالإضافة إلى كميات الماء الزائدة في جسمنا، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح وتصاب بالفشل الكلوي تتراكم السموم والفضلات والماء في الجسم مما يشكل خطرا على الصحة.





لذلك قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية اسباب مشاكل الكلى والتغذية السليمة.









من أهم اسباب الإصابة بالفشل الكلوي :





1- تناول بعض الأدوية بدون الرجوع لاستشارة الطبيب

2- بعض الامراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم

3- حصى الكلى

4- سرطان المثانة البولية

5- سرطان الكلى

6- تلف أنسجة الكلى

7- إصابة الكلى بالتهاب حاد

8- المبالغة في تناول المكملات الغذائية والبروتين





إذا أردنا التحدث عن الغذاء المناسب لمريض الكلى فيجب الآخذ بعين الاعتبار العناصر التالية:





1- السوائل:

في بعض الحالات قد لا يلجئ الطبيب او استشاري التغذية لخفض كميات تناول المريض للماء وهذا الأمر يعود حسب تطور حالة المريض ووضعه الذي قد يغير فيه الطبيب من كميات شرب الماء للمريض في الحالات الصعبة والحرجة من الفشل الكلوي ،، وعندما تتطلب الحالة الحد من السوائل يجب الاعتدال بتناول الأغذية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء

فالأنسان الطبيعي الغير مصاب يحتاج بين لتر ونصف الى لتريين من الماء يوميا أي حوالي ما يعادل 8 اكواب من الماء

ومنها :





البطيخ الأحمر / الجريب فروت / البرتقال / الخيار / العنب / الخس / الفلفل الحلو / الكوسا /





2- البروتين :

يجب الاعتدال بكميات البروتين فإن الزيادة بكميات البروتين الداخلة الى الجسم قد تؤدي الى زيادة الثقل وارهاق الكلى

ولهذا يجب الاعتدال بكمية اللحوم ويتم تحديد الكمية حسب كفاءة عمل الكلى وحالة المريض وهذا لا يعني تجنب البروتين لأن الجسم يحتاج للأحماض الأمينية . ويفضل لمريض الكلى التنويع بين مصادر البروتين النباتي والحيواني





مثل ( العدس – الفاصولياء – الصويا – الحمص – الفول – الشوفان – المكسرات – اللحوم الحمراء – السمك – الدجاج )





3- البوتاسيوم :

يعتبر ارتفاع البوتاسيوم مؤشر على خلل في وظائف الكلى . لهذا يجب على مريض الكلى الانتباه من الأغذية الغنية بالبوتاسيوم .. اما اذا كان هناك نقص في كمية البوتاسيوم في الدم فيجدر الاهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على البوتاسيوم منها :: / الموز – البطاطا – الافوكادو – الطماطم – الفاصولياء – اللبن – سمك السلمون – السبانخ )

وتحدد الكمية على حسب نسبة البوتاسيوم في الدم وحسب حالة الكلى ...





4- الصوديوم :

يعمل الصوديوم على رفع ضغط الدم ويساهم في زيادة الإصابة بمشاكل القلب والشرايين كما يزيد من ارهاق الكلى .. كما يسبب في احتباس السوائل ولهذا يجب السيطرة على كميات الصوديوم لمريض الكلى وتجنب الأغذية الغنية بالصوديوم

مثل :: / الملح / المعلبات / المخللات /





5- الكالسيوم والفوسفور :

على مريض الكلى الانتباه والعمل على توازن كميات الكالسيوم والفوسفور الداخلة للجسم فالفوسفور يؤثر بمستويات الكالسيوم ، فالزيادة في الفوسفور سوف يقابلها انخفاض في مستوى الكالسيوم في العظام .. مما قد يتسبب بترقق العظام وتطور مشكلة الكلى







