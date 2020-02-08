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رياضة

جوميز والسومة على رأس المرشحين لقائمة هدافي أبطال آسيا 2020

السبت 08/فبراير/2020 - 05:50 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
رشَّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،عشرة لاعبين للفوز بلقب هداف النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وضمت القائمة الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي ، والسوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة ، فيما خلت القائمة من المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر.

وألقى التقرير الضوء على عشرة هدافين، يمتلكون القدرة على المنافسة للفوز بلقب الهداف في البطولة في العام الجاري، على رأسهم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي توج بلقب الهداف في نسخة العام الماضي برصيد 11 هدفا.
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