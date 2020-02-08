جوميز والسومة على رأس المرشحين لقائمة هدافي أبطال آسيا 2020

رشَّح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،عشرة لاعبين للفوز بلقب هداف النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وضمت القائمة الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال السعودي ، والسوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة ، فيما خلت القائمة من المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر.