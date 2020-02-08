يوفنتوس يقرر تجديد عقد ديبالا حتى 2025

قررت إدارة يوفنتوس تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا حتى عام 2025 على الأقل، بعد تقديمه مستويات مميزة هذا الموسم مع الفريق في مختلف المسابقات.



وأكدت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن إدارة السيدة العجوز رفضت التخلي عن خدمات ديبالا بنهاية الموسم، رغم أنه كان قريبًا من الرحيل في وقت سابق.



ومن المتوقع أن يتقاضى المهاجم الأرجنتيني راتبا سنويا بقيمة 10 مليون يورو، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الأخرى لإقناعه بالاستمرار.