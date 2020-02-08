تشكيل لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي الدولي

أعلن مهرجان برلين السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة التحكيم لنسخة عام 2020، وجاء من بين أعضاء هذه اللجنة الممثلة الفرنسية الأرجنتينية بيرينيس بيجو والمخرج الأميركي كينيث لونيرجان.





وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء سيبتّون في منح جوائز المهرجان المتمثلة في الدب الذهبي والدب الفضي.





وكان قد تم الإعلان الشهر الماضي أن الممثل البريطاني جيرمي ايرونز سيتولى رئاسة لجنة التحكيم.





يذكر أن النجم السينمائي ايرونز حصل على عدة جوائز عن أدائه منها جائزة غولدن غلوب وجائزة الأوسكار عام 1991، كأحسن ممثل عن دوره في فيلم "انعكاس الحظ" من إخراج باربيت شرودر.



