بعد رباعية سوسييداد .. بيل يستفز جماهير ريال مدريد

واصل الويلزي جاريث بيل تصرفاته المستفزة لنادي ريال مدريد وجماهيره، بعد مغادرته ملعب سانتياجو برنابيو قبل نهاية مباراة الفريق أمام ريال سوسيداد، غير مهتمًا بالنتيجة والأحداث.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن بيل غادر الملعب في الدقيقة 82 وفريقه مهزومًا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسجل الريال هدفين في الدقائق الأخيرة.



وتنص لائحة النادي الملكي على إمكانية مغادرة اللاعبين الملعب قبل النهاية بعشر دقائق، لذلك لن يكون بمقدور زين الدين زيدان مدرب الفريق معاقبة اللاعب الويلزي على فعلته.