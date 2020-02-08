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فن

سمية الخشاب: انا مش حارمة الستات من حاجة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 04:35 ص
سمية الخشاب ومحررة
سمية الخشاب ومحررة صدى البلد
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آيه عاطف
التقت كاميرا صدى البلد، الفنانة سمية الخشاب، في العرض الخاص لفيلم الأنميشن "الفارس والأميرة"، في إحدى السينمات الكبرى بالقاهرة، حيث تم دعوتها لحضور الفيلم.

وقالت سمية،:" متوقعة أن التجربة هتكون حلوة جدا .. وسعيدة ان اول مرة في مصر بيتعمل فيلم انيميشن، وكل اصوات الشخصيات لنجوم كبار في مصر وبقول مبروك للقائمين على العمل".

كما أكدت سمية أنها من الممكن أن تخوض مثل هذه التجربة قائلة :" ممكن اعمل التجربة لاني عندي الموهبة دي وبعرف اقلد الأصوات".

وبسؤالها عن أحدث أغنياتها :"عربية أنا"، قالت :" مش مقصرة معاكوا وعملالكوا أغاني .. بدعم المرأة ديمًا في كل مكان"، بينما أشارت إنها تجهز لأغنية جديدة من المنتظر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.
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