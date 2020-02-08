أمريكا تدرج أكبر شركة طيران في فنزويلا على قائمتها السوداء

أدرجت الولايات المتحدة كبرى شركات الطيران الفنزويلية، كونفياسا، على قائمة العقوبات، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة.





وقالت الوزارة إن الإجراء المذكور اتخذ في إطار إجراءات الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.





ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، قوله إن "نظام مادورو غير الشرعي يعتمد على شركة كونفياسا الجوية التي هي ملك للدولة الفنزويلية، لتمكين مسئولي النظام الفاسد من السفر عبر العالم بحثا عن دعم لجهوده المناهضة للديمقراطية".





وتابع منوتشين أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لن تسمح لمادورو وعملائه أن يواصلوا سرقة الشعب الفنزويلي واستغلال ممتلكات الدولة لتطوير نشاطاتهم الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".





ويوم الأربعاء الماضي، قال ترامب، خلال خطابه السنوي أمام الكونغرس الأمريكي، إن الولايات المتحدة "تقود تحالفا دبلوماسيا يتألف من 59 دولة ضد الديكتاتور الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو.. مادورو حاكم غير شرعي، وهو طاغية ينتهك حقوق شعبه، لكن طغيان مادورو سيتم سحقه وتدميره".