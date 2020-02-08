لقاء الخميسي تكشف كواليس الفارس والأميرة.. فيديو





وقالت لقاء، لـ كاميرا "صدى البلد":" ده اول فيلم انميشن مصري، ومعمول بتقنية الـ 2D، ودي حاجة مش سهلة، أه ديزني سبقانا لكن دي اول خطوة وأكيد هنوصل، وكل العاملين في الفيلم مصريين، ودي حاجة مشرفة".





كما اكدت لقاء الخميسي، إنها تستعد لطرح فيديو كليب لأغنية جديدة خلال الفترة المقبلة.





أما عن أعمالها التلفزيونية والسينمائية المقبلة قالت:" لسة مفيش حاجة أكيدة دلوقتي لكني بقرأ عدد من السيناريوهات".

عبّرت الفنانة لقاء الخميسي، عن سعادتها لعرض فيلمها الأنميشن الجديد "الفارس والأميرة"، وخوضها مثل هذه التجربة المختلفة والمميزة.