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فن

اخبار الفن.. سر لقاء أحمد السقا ومحمد رمضان.. وداليا مصطفى تظهر فى إيطاليا

السبت 08/فبراير/2020 - 05:12 ص
احمد السقا ومحمد
احمد السقا ومحمد رمضان
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نبيل العدوى
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 

تشارك الفنانة سعاد ماسى فى أولى ليالى مهرجان هاي أبوظبي، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء 25 فبراير.

نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام . 

نشر المخرج محمد سامى صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام . 

تشارك الممثلة المغربية نسرين الراضي في تجسيد أدوار مسلسل تلفزيوني سعودي جديد، بعنوان "ضحايا حلال" يشرف على تصويره المخرج أحمد مدحت.
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