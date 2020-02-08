اخبار الفن.. سر لقاء أحمد السقا ومحمد رمضان.. وداليا مصطفى تظهر فى إيطاليا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





تشارك الفنانة سعاد ماسى فى أولى ليالى مهرجان هاي أبوظبي، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الثلاثاء 25 فبراير.





نشرت الفنانة داليا مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور و الفيديوهات الشهير الانستجرام .





نشر المخرج محمد سامى صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام .



