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منوعات

تخطى وفاة الأميرة ديانا.. الأمير هاري يعترف بسبب خضوعه للعلاج النفسي

السبت 08/فبراير/2020 - 05:35 ص
الأمير هاري مع والدته
الأمير هاري مع والدته ديانا
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عزة عاطف

اعترف الأمير هاري بأنه يتلقى العلاج للتغلب على وفاة والدته الأميرة «ديانا»، وأدلى دوق ساسكس بتعليقات حول صحته العقلية خلال خطاب ألقاه في حفل أقيم برعاية جيه بي مورجان في ميامي.

 

حيث كان هذا أول ظهور علني له منذ أن قرر هو وزوجته «ميجان ميركل» ترك العائلة المالكة والانتقال إلى كندا، وقال مصدر: "تحدث هاري عن الصحة العقلية وكيف تلقى العلاج على مدى السنوات القليلة الماضية في محاولة للتغلب على صدمة فقدان والدته".

 

وتحدث عن كيفية تأثير أحداث طفولته عليه حتى بلوغه الـ35 عامًا وأنه كان يتحدث إلى أخصائي الصحة العقلية.

 

وأضاف في خطابه حديثًا حول الابتعاد عن الواجبات الملكية، حيث أخبر مصدر صحيفة نيويورك بوست أنه لا يندم على هذه الخطوة "لأنه يريد حماية أسرته".

 

واعترف هاري بأن الأمور كانت صعبة وقال إنه لا يريد من ميغان وابنهما أرتشي "أن يمرا بنفس ما مر به وهو طفل"، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها هاري عن وفاة والدته التي قتلت في حادث سيارة أثناء تواجدها في باريس عام 1997.

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