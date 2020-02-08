AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. اندلاع حرائق عنيفة في غابات شمال إيران

السبت 08/فبراير/2020 - 06:37 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
اندلعت، فجر اليوم، حرائق هائلة في غابات كثيفة بمحافة جيلان شمالي إيران امتدت إلى مناطق أخرى بالبلاد. 

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن مسؤول قوله: "الحرائق اندلعت في غابات مدينة تالش، وهي منطقة حرجة وتحاول الوكالات الحكومية احتواء تلك الحرائق".

وأضاف: "الحرائق امتدت إلى غابات أخرى منها مناطق جوكندان وبي سرا ونارنجدول وخرجيكل وبيرهرات تالش، والسيطرة على تلك الحرائق صعب للغاية في ظل سرعة الرياح".

وأوضحت الوكالة أنه تم احتواء حرائق الغابات في الغابات، باستثناء كتل رودبار، وأنه في الوقت الحالي تقوم السلطات الإيرانية بمحاولة السيطرة على بقية الحرائق.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النار تأكل تركيا.. اندلاع حرائق الغابات في 22 منطقة شمال البلاد

ظهور وجه يشبه الشيطان في دخان حرائق غابات أستراليا .. صور

أستراليا تفقد الاتصال بطائرة تشارك في إخماد حرائق الغابات

ترشيحاتنا

أول تعليق من روسيا على عقوبات أمريكا المتعلقة بفنزويلا

لاعب الزمالك السابق: فيريرا عاقب كهربا لهذا السبب

موسيماني عن مواجهة الأهلي: أواجه نادي القرن.. والخماسية لن تتكرر

أخبار الفن.. محاولة انتحار أسما شريف منير.. تحذير محامية قتيل فيلا نانسي عجرم.. انهيار الفنانة هبة السيسي

ملك القلوب.. مجدي يعقوب أبن الشرقية الذي منحته الملكة إليزابيث لقب فارس

وكيل حارس الزمالك يكشف تفاصيل تلقيه عرضا سعوديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق

تخطى وفاة الأميرة ديانا.. الأمير هاري يعترف بسبب خضوعه للعلاج النفسي

تطورات مفاجئة في حادثة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير