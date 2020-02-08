شاهد.. اندلاع حرائق عنيفة في غابات شمال إيران

اندلعت، فجر اليوم، حرائق هائلة في غابات كثيفة بمحافة جيلان شمالي إيران امتدت إلى مناطق أخرى بالبلاد.





ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن مسؤول قوله: "الحرائق اندلعت في غابات مدينة تالش، وهي منطقة حرجة وتحاول الوكالات الحكومية احتواء تلك الحرائق".





وأضاف: "الحرائق امتدت إلى غابات أخرى منها مناطق جوكندان وبي سرا ونارنجدول وخرجيكل وبيرهرات تالش، والسيطرة على تلك الحرائق صعب للغاية في ظل سرعة الرياح".





وأوضحت الوكالة أنه تم احتواء حرائق الغابات في الغابات، باستثناء كتل رودبار، وأنه في الوقت الحالي تقوم السلطات الإيرانية بمحاولة السيطرة على بقية الحرائق.











