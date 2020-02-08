أول تعليق من روسيا على عقوبات أمريكا المتعلقة بفنزويلا

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مساء أمس الجمعة، عن إدانته الشديدة للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على شركة الطيران الفنزويلية كونفياسا.





وقال لافروف خلال لقاء نظيره الفنزويلي خورخي أريازا إن "العقوبات غير مشروعة وتعكس العامل الأبرز للأزمة التي يعاني منها الاقتصاد الفنزويلي".





وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قالت، أمس، إن "الإجراء المذكور اتخذ في إطار إجراءات الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.





وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن "نظام مادورو غير الشرعي يعتمد على شركة كونفياسا الجوية التي هي ملك للدولة الفنزويلية، لتمكين مسئولي النظام الفاسد من السفر عبر العالم بحثا عن دعم لجهوده المناهضة للديمقراطية".





وتابع منوتشين أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لن تسمح لمادورو وعملائه أن يواصلوا سرقة الشعب الفنزويلي واستغلال ممتلكات الدولة لتطوير نشاطاتهم الفاسدة والمزعزعة للاستقرار".



