AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تطورات مفاجئة في حادثة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير

السبت 08/فبراير/2020 - 05:23 ص
كوبي براينت لاعب
كوبي براينت لاعب كرة السلة
Advertisements
عزة عاطف

ترك مقتل لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير «كوبي براينت» قلوب محبيه مفطورة في حادث تحطم طائرته الخاصة الذي راح ضحيته براينت وابنته برفقة 7 آخرين.

 

كشف المحققون عن تفاصيل جديدة في الحادث الأليم أثارت الجدل مرة أخرى، حيث أكدوا إن عطل المحرك لم يكن السبب في تحطم المروحية التي قتلت كوبي براينت وابنته والآخرين.

 

وأرجع المحققون ذلك إلى أن فروع الأشجار المقطوعة في موقع الحادث تثبت أن المحرك كان يعمل بشكل صحيح عندما تحطمت المروحية فتسبب في قطع الفروع وفقًا لصحيفة مترو.

 

كان بطل الدوري الاميركي للمحترفين 5 مرات قد توفى عن عمر يناهز الـ 41 عامًا، برفقة ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا فقط وهما في طريقهما إلى دورة كرة السلة للفتيات في أكاديميته الخاصة 26 يناير الماضي.

 

وقد رجح المجلس القومي لسلامة النقل أن يكون سبب تلك المأساة هو الضباب الكثيف، حيث كانت الظروف في الليل ضبابية للغاية.

 

وجاء في تسجيلات المكالمات بين الطيار «آرا زوبايان» ومراقبة الحركة الجوية إلى أنه كان يحاول أن يبقى متدنيًا تحت الضباب، مما يعني أن الطائرة قضت حوالي 15 دقيقة في الدوران قبل وقت قصير من التصادم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

ترامب ينعى أسطورة كرة السلة كوبي براينت

لن تصدق .. تغريدة توقعت موت كوبي براينت في تحطم طائرة عام 2012

صلاح وميسي ورونالدو وترامب .. مشاهير العالم ينعون أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الكشف عن سبب تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت

وداعا الأسطورة كوبي براينت.. شاهد سبب الحادث

ترشيحاتنا

فريدة الشوباشي: الإرهاب في العالم العربي بتمويل قطري وتوجيه تركي.. فيديو

بـ عباءة سوداء.. سارة خليفة تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

أجمل عيون.. ابنة شقيق عادل إمام تخطف الأنظار بأحدث ظهور

ليس لصًا.. رسالة تحذيرية من محامية قتيل فيلا نانسي عجرم

في ذكرى وفاته.. محسن سرحان وُلد ببورسعيد وتركها للعمل بوزارة الزراعة

بفستان جريء.. مى عمر تثير الجدل برفقة السقا ومحمد رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطورات مفاجئة في حادثة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير

بفستان جريء.. مى عمر تثير الجدل برفقة السقا ومحمد رمضان

بفستان قصير.. زوجة كريم فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها في عيد ميلادها