تطورات مفاجئة في حادثة تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير

ترك مقتل لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير «كوبي براينت» قلوب محبيه مفطورة في حادث تحطم طائرته الخاصة الذي راح ضحيته براينت وابنته برفقة 7 آخرين.

كشف المحققون عن تفاصيل جديدة في الحادث الأليم أثارت الجدل مرة أخرى، حيث أكدوا إن عطل المحرك لم يكن السبب في تحطم المروحية التي قتلت كوبي براينت وابنته والآخرين.

وأرجع المحققون ذلك إلى أن فروع الأشجار المقطوعة في موقع الحادث تثبت أن المحرك كان يعمل بشكل صحيح عندما تحطمت المروحية فتسبب في قطع الفروع وفقًا لصحيفة مترو.

كان بطل الدوري الاميركي للمحترفين 5 مرات قد توفى عن عمر يناهز الـ 41 عامًا، برفقة ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا فقط وهما في طريقهما إلى دورة كرة السلة للفتيات في أكاديميته الخاصة 26 يناير الماضي.

وقد رجح المجلس القومي لسلامة النقل أن يكون سبب تلك المأساة هو الضباب الكثيف، حيث كانت الظروف في الليل ضبابية للغاية.

وجاء في تسجيلات المكالمات بين الطيار «آرا زوبايان» ومراقبة الحركة الجوية إلى أنه كان يحاول أن يبقى متدنيًا تحت الضباب، مما يعني أن الطائرة قضت حوالي 15 دقيقة في الدوران قبل وقت قصير من التصادم.