مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي والإمارات تعلن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي

السيسى يشارك بالقمة الأفريقية فى "أديس أبابا"

رتل عسكري تركي ضخم يدخل الأراضي السورية

ارتفاع جديد في حصيلة وفيات كورونا في الصين

ترامب يقيل سفيرا شهد ضده في قضية العزل









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن مصر فازت بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020: 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت أمس في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى.





ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، قوله إن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.





وذكرت "الوطن" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك، يوم الأحد المقبل، في فعاليات فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي تعقد يومى 9 و 10 فبراير الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.





ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت عن تشخيص ‌‎حالتين جديدتين تم رصدهما من خلال الفحص الدوري المستمر وفق معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض فيروس كورونا المستجد.





وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في دولة الإمارات سبع حالات منذ ظهور الفيروس المستجد، فيما قالت الوزارة إن "الحالة الصحية للمصابين الجدد وهم من الجنسية الصينية والفلبينية تحت الملاحظة والرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها بالدولة".





وقالت "الوطن" إن رتلًا عسكريًا هو الأضخم منذ إنشاء النقاط التركية في مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال سوريا، دخل من معبر كفرلوسين الحدودي مع تركيا شمال إدلب.





وأشارت إلى أن الرتل التركي يصل إلى 300 ألية عسكرية، ويحتوي على عشرات الدبابات والمدافع الثقيلة وناقلات الجند والعربات المصفحة وسيارات الدعم اللوجستي.









دوليًا، ذكرت "الراي" أن لجنة الصحة الوطنية بالصين أعلنت أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي وصل إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة ، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق.









وقالت "القبس" إن إقليم هوبي الواقع بوسط الصين أعلن عن 81 حالة وفاة جديدة في حين توفي 67 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.





وأفادت "الأنباء" بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أقال سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، جوردون سوندلاد الذي أدلى بشهادة خلال التحقيقات التي أجراها مجلس النواب في إطار إجراءات عزل الرئيس.



