أطفالي جوعى.. انتحار مواطن تركي حرقًا بسبب غلاء المعيشة.. شاهد

أقدم مواطن تركي على إشعال النار بنفسه في أحد شوارع مدينة هاتاي جنوبي تركيا ، وذلك بسبب غلاء المعيشة، ما أسفر عن مصرعه بعد فشل محاولات إنقاذه.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إنقاذ المواطن التركي بعدما أشعل النار في نفسه أمام مقر ولاية هاتاي، لأنه عاطل عن العمل منذ فترة، مرددًا: "أطفالي جوعى وليس لي مصدر رزق".





وقالت صحيفة "برجون" التركية إن الإسعاف نقلت ا لمواطن التركي إلى أحد المستشفيات بالولاية لتلقي العلاج، لكن باءت كل المحاولات لإنقاذه بالفشل ليلقى حتفه في غرفة العناية المركزة.





وتشهد تركيا منذ فترة أزمة اقتصادية طاحنة أثبتت فشل نظام أردوغان في التعامل معها، وإيجاد حلول ناجعة لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطنين الذين يعانون الويلات في ظل ارتفاع جنوني للضرائب، ومعدلات البطالة والتضخم، فضلا عن ارتفاع الأسعار.











