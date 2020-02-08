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تكنولوجيا

تعرف على المواصفات الخيالية لـ كمبيوتر تركي آل الشيخ الجديد.. Mac Pro

السبت 08/فبراير/2020 - 07:53 ص
تركي آل شيخ
تركي آل شيخ
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عزة عاطف
نشر «تركي آل الشيخ» وزير الترفيه السعودي هدية ثمينة تلقائها من أحد الأصدقاء الذي لم يذكر اسمه، وقد كانت الهدية عبارة عن أحدث جهاز كمبيوتر من أبل Apple «ماك برو Mac Pro، ذو المواصفات الخيالية، تعرف عليها:

يشبه الجهاز في الشكل "مبشرة البطاطس والجبن"، حيث تظهر به فتحات مستديرة الهدف منها تهوية المكونات الخارجية واستكمال مهمة المراوح الأربعة الموزعة في الجهاز، بالإضافة إلى أن المعالج يمتلك نظام تبريد خاص به.


يعتبر جهاز ماك برو هو الأقوى من أبل على الإطلاق إذ يعمل بأحدث معالجات انتل Xeon وبخيارات تتراوح من 8 وحتى 28 نواة فيمكنه العمل باستمرار دون انقطاع.

ويتميز الجهاز بـ 12 مدخل dimm، بالإضافة إلى قدرته على توصيل العديد من الملحقات والكروت، إذ ستجد ثمانية منافذ تتضمن منفذي Thunderbolt 3 ومنفذي USB-A، علاوة على منفذ خاص بـ كروت رسوميات AMD.


يبدأ سعر ماك برو للموديل الأساسي من 5999 دولارًا إلى ١٢ ألف دولارً، لكن تأتي شاشة Pro Display XDR الخاصة به بسعر منفصل، حيث يتراوح سعرها بين ٤٩٩٩ و٥٩٩٩ دولارًا.


تأتي الشاشة بمقاس 32 إنش ودقة 6K ونسبة تباين مذهلة، بالإضافة إلى فتحات تهوية مشابهة لماك برو لتوزيع الحرارة.
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