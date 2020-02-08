%121 ارتفاعا في أعداد المهاجرين المعتقلين قبالة ليبيا

أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 121 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قولها إن في شهر يناير وحده سجلت 1040 لاجئًا ومهاجرًا أوقفهم خفر السواحل وأعادهم إلى الشواطئ الليبية، وهي زيادة هائلة عن 469 تم إنقاذهم في الشهر السابق.





وصنفت السكان على أنهم 70٪ رجالا و18٪ نساء و12٪ أطفالا.





في محاولاته لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، قام الاتحاد الأوروبي بتدريب وتمويل خفر السواحل الليبي للحفاظ على أزمة الهجرة قبالة شواطئها.



