AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

%121 ارتفاعا في أعداد المهاجرين المعتقلين قبالة ليبيا

السبت 08/فبراير/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، أن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل الليبي في الشهر الماضي ارتفع بنسبة 121 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين قولها إن في شهر يناير وحده سجلت 1040 لاجئًا ومهاجرًا أوقفهم خفر السواحل وأعادهم إلى الشواطئ الليبية، وهي زيادة هائلة عن 469 تم إنقاذهم في الشهر السابق.

وصنفت السكان على أنهم 70٪ رجالا و18٪ نساء و12٪ أطفالا.

في محاولاته لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، قام الاتحاد الأوروبي بتدريب وتمويل خفر السواحل الليبي للحفاظ على أزمة الهجرة قبالة شواطئها. 

وتوضح الأرقام أن هذه الجهود لم تمنع الأفارقة من ركوب القوارب والقيام بالرحلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنظمة الدولية للهجرة تشيد بتعاون السلطات الموريتانية

ترشيحاتنا

إسرائيل.. زعيم أزرق أبيض يتهم نتيناهو بالفشل

فضيحة.. شاب قطري يعتدي على وافد أجنبي بالضرب والشتائم.. فيديو

بـ كأس السوبر الإفريقي .. استعدادات رابطة جماهير الزمالك بالدوحة لاستقبال الفريق

هنا الزاهد بملابس جريئة فى عيد ميلاد زوجة كريم فهمى

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على نقص فيتامين مهم للجسم

الآثار تكشف عن سبب تخصيص تذكرة خاصة لـ روف قصر البارون..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

تعرف على المواصفات الخيالية لـ كمبيوتر تركي آل الشيخ الجديد.. Mac Pro

الصوم الجاف.. امرأة تمتنع عن شرب الماء عامًا كاملًا