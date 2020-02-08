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رياضة

استئناف المرحلة الثانية من اختبارات الانتقاء لموهوبي الإسكواش ببورسعيد

السبت 08/فبراير/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تستأنف اليوم السبت اختبارات الانتقاء للمشروع القومى لموهوبى الاسكواش لمواليد 2012 - 2013 - 2014  تحت شعار " كن نجمًا .. واصنع الفارق " وذلك بمجمع الاسكواش بالمدينة الرياضية ببورسعيد والتى بدأت من أمس الجمعة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد انهت المرحلة الأولى من هذا المشروع يومي الجمعة والسبت الماضيين بمركز شباب الجزيرة والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الناشئين 

الجدير بالذكر ان المشروع يستهدف تكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بمصر استمرارا فى الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل واعداد أجيال جديدة تستمر في تسطير التاريخ الرياضي المصري في اللعبة.

ويشرف على عمليات الإنتقاء والإختبارات من خلال الادارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة ، أمير وجيه بطل العالم السابق والمدير الفني لمنتخب الرجال وعدد من كبار الخبراء ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش، وذلك لاختيار أفضل 250 لاعب ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد.

ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والايتام .
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