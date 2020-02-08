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مرأة

مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما

السبت 08/فبراير/2020 - 07:55 ص
هنا الزاهد وزوجة
هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بـstories جديدة لها خلال حضورها حفل عيد ميلاد زوجة كريم فهمى.

تألقت هنا الزاهد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة واتسمت بنقشة التايجر، ونسقت معها بلوفر أسود ذا أكمام طويلة.

وانتعلت حذاء أسود ذا كعب عال، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة.

بينما تألقت زوجة كريم فهمى فى حفل عيد ميلادها بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود قصير يصل اعلى الركبة أتسم بالقماش المخملى و بفيونكة حول الخصر.
مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما
مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما
مين أحلى ؟ هنا الزاهد وزوجة كريم فهمى يتألقان فى أحدث ظهور لهما
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