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مرأة

سيطر على عواطفك.. خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 8 فبراير

السبت 08/فبراير/2020 - 02:31 م
خبيرة أبراج توجه
خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 8 فبراير
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 8 فبراير، وفقًا لعلم الأرقام.

قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 8 فبراير، فإن ذلك يعني أنك منظم وشغوف بالمعرفة.. أنت أيضا محدد وتستطيع أن تثبت طاقتك كي تصل لأهدافك وتملك من الإصرار والقوة ما يجعلك تحقق تقدما معتمدا على نفسك.

نصيحة: هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو أسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وتسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
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