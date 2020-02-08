سيطر على عواطفك.. خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 8 فبراير

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.





وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 8 فبراير، وفقًا لعلم الأرقام.





قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 8 فبراير، فإن ذلك يعني أنك منظم وشغوف بالمعرفة.. أنت أيضا محدد وتستطيع أن تثبت طاقتك كي تصل لأهدافك وتملك من الإصرار والقوة ما يجعلك تحقق تقدما معتمدا على نفسك.



