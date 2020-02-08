الكرنب يساعد في مكافحة الكبد الدهني





ويشير البحث الطبي الجديد، الذى أجرى في جامعة "تكساس" الأمريكية، ونشرت نتائجه فى عدد فبراير من مجلة "أمراض الكبد"، إلى أن هذا المركب الطبيعي، والمسمى بـ "الإندول"، قد يسهم فى تطوير علاجات جديدة أو تدابير وقائية لمرض الكبد الدهني.





وقال الدكتور شواو ه"، الأستاذ فى كلية طب "تكساس":" بناءً على هذا البحث، نعتقد أن الأطعمة الصحية ذات القدرة العالية على انتاج الإندول ضرورية لمنع الكبد الدهنى غير الكحولى ، ومفيدة لتحسين صحة المصابين بها".مؤكدا أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يساعد في منع أو علاج المرض وتحسين رفاهية الفرد.





كشف بحث طبي جديد النقاب عن احتواء الكرنب والخضراوات الصليبية مثل: اللفت، القربيط، على مركب طبيعي يمكن أن يساعد فى السيطرة على أمراض الكبد الدهنى غير الكحولي (NAFLD).وحذر الباحثون من أن عدم معالجة الكبد الدهني غير الكحولى بشكل صحيح، يمكن أن يؤدى إلى أمراض الكبد المهددة للحياة، بما فى ذلك تليف الكبد أو سرطان الكبد.