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توك شو

العربية للدراسات الاستراتيجية: قطر تحمل مشاعر حقد ضد مصر منذ سنوات بعيدة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:59 ص
قطر تمول تركيا للقضاء
قطر تمول تركيا للقضاء علي مصر
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قسم التوك شو

قال اللواء محمود منصور، رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية ومؤسس المخابرات القطرية، إن تصرفات تميم بن حمد، أمير قطر، ترهق الأمة القطرية والعربية بأكملها، لافتا إلى أن الحاكم تميم من أكبر المشاكل لديه هو الشعور بالنقص تجاه الآخرين.

وأضاف اللواء محمود منصور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن التخلص من المشاكل القطرية هو التخلص من مشاعر النقص لدي الحاكم تميم، مشيرا إلى أنه يجب أن يثبت نفسه في الساحة الدولية وبين رؤساء الدول.

وأكد رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، أن حاكم قطر يمول الجماعات الإرهابية بالتعاون مع تركيا لتنفيذ مخططات إرهابية فى عدد من البلدان.

وأشار إلى أن التمويلات التي يتحرك بها أردوغان تأتي من الدوحة بأربعة أضعافها، لافتا إلى أن هذه التمويلات تذهب لتركيا بغرض تدمير ليبيا والاستيلاء عليها.

وأوضح محمود منصور أن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه أردوغان والتميم هو تدمير مصر، مؤكدا أن هناك حقدا من الجهات الدولة القطرية منذ زمن بعيد لمصر والسعودية.

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