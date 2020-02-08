أخبار صدى البلد...احذروا من مقلب الجو.. 72 ساعة من الأتربة والأمطار والبرودة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الطقس منذ يوم الأربعاء الماضي، وشهدت ذروتها في الجمعة الماضية حيث كان هناك انخفاض شديد في درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح على معظم المحافظات.





وتابعت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الحالة من عدم الاستقرار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وقد أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا تحذر فيه من عدم استقرار الأحوال الجوية.





وأشارت إلى درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس الماضي ارتفعت عن المعدلات الطبيعية بحوالي 4 درجات مئوية، وكانت ما هي إلا مجرد مقلب خداعي وسرعان ما تحولت إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة بداية من أمس، وشهدت انخفاضا 5 درجات مئوية، حيث وصلت درجة الحرارة على القاهرة لـ 17 درجة مئوية.





وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض عن هذه المعدلات يصل إلى 16 و15 درجة مئوية نهارًا، لتشهد البلاد طقس بارد في النهار وشديد البرودة في ساعات الليل، وأن هذه الحالة من عدم الاستقرار تصاحبها حالة من سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة وخاصة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل.





وأكدت أنه ليس هناك تكاثف للشبورة المائية في الساعات الأولى من النهار لأن هناك نشاطا قويا للرياح، وهذا يثير الأمطار والأتربة.





وأشارت إلى أن هناك اضطرابا شديدا فى حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وخاصة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، وتنصح بوقف أى حركة ملاحة بحرية في البحر المتوسط.