الجنيه الإسترليني يسجل 20.51 جنيها للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-2-2020

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 8 فبراير 2020، أمام الجنيه، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم السبت 8 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:





سعر الدولار والعملات الأجنبية





سعر الدولار الأمريكي





سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت ، شراءً 15.75 جنيها، وبيعا 15.85 جنيها.





سعر اليورو​





بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، شراءً 17.40 جنيها، وبيعا 17.52 جنيها.









سعر الجنيه الاسترليني​





أما الجنيه الاسترليني​ اليوم ، فقد سجل شراءً 20.51 جنيها، وبيعا 20.63 جنيها.













الفرنك السويسري​





وسجل سعر الفرنك السويسري اليوم ، شراءً 16.25 جنيها، وبيعا 16.36 جنيها.









سعر الـ 100 الين الياباني





أما سعر الـ 100 الين الياباني اليوم، فقد سجل شراءً 14.44 جنيها، وبيعا 14.53 جنيها.









سعر اليوان الصيني



