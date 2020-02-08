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اقتصاد

الجنيه الإسترليني يسجل 20.51 جنيها للشراء.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 8-2-2020

السبت 08/فبراير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 8 فبراير 2020، أمام الجنيه، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
 
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم السبت 8 فبراير 2020، وأسعار العملات الأجنبية: 

سعر الدولار والعملات الأجنبية

 سعر الدولار الأمريكي

 سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت  ، شراءً 15.75 جنيها، وبيعا 15.85 جنيها.

 
سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، شراءً 17.40 جنيها، وبيعا 17.52 جنيها.

 

سعر الجنيه الاسترليني​

أما الجنيه الاسترليني​ اليوم ، فقد سجل شراءً 20.51 جنيها، وبيعا 20.63 جنيها.



الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسري اليوم ، شراءً 16.25 جنيها، وبيعا 16.36 جنيها.


سعر الـ 100 الين الياباني

أما سعر الـ 100 الين الياباني اليوم، فقد سجل شراءً 14.44 جنيها، وبيعا 14.53 جنيها.

 

سعر اليوان الصيني

سجل اليوان الصيني اليوم، شراءً 2.25 جنيها، وبيعا 2.26 جنيها.
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