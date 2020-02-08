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إكرام بدر الدين: مصر قدمت صورة مشرفة عن إفريقيا أبهرت العالم.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 09:28 ص
الدكتور اكرام بدر
الدكتور اكرام بدر الدين ، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاه
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شيرين عادل
قال الدكتور إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019، شهدت درجة كبيرة من التعاون المصرى الإفريقى.

وأكد إكرام بدر الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، اليوم، السبت، أن مصر قدمت صورة مبهرة عن إفريقيا أبهرت العالم، خاصة وأن قارة إفريقيا مصدر للفرص الواعدة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر عقدت العديد من اللقاءات على مستوى دبلوماسية القمة الثنائية والجماعية، متعددة الأطراف، وذلك فى إطار جولات الرئيس السيسى والذى ناقش فيها العديد من الملفات الإفريقية المهمة.

ولفت إكرام بدر الدين، إلى دور مصر بتدعيم التعاون العالمى فى إفريقيا والأمثلة على ذلك كثيرة منها قمة السبع الكبار فى فرنسا، وسوتشى فى روسيا بالإضافة لقمة التيكاد فى اليابان.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى الاهتمام المصرى الكبير بالشباب فى إفريقيا وتقديم خدمات صحية فى مجالات مختلفة ومنها مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون مواطن إفريقى من فيروس سى، مؤكدا أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى كانت مؤثرة، وانعكست إيجابيا على القارة الإفريقية. 
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